На Кубани маньяк 5 часов насиловал женщину в центре города

Сегодня, 20:04

Дикий случай произошел в ночь на субботу в Ейске. Над горожанкой надругались прямо на улице, вблизи жилых домов. В настоящее время правоохранители объявили насильника в розыск.

На Кубани маньяк пять часов насиловал женщину в центре города, напротив жилого многоквартирного дома. Злоумышленник напал на жертву внезапно, когда она возвращалась домой от подруги. Мужчина затащил потерпевшую в касты и измывался над ней, несмотря на активное сопротивление. Удовлетворив свою похоть, неизвестный скрылся, а женщина немедленно обратилась в ближайшее отделение полиции.

Правоохранители ведут активный розыск подозреваемого, с помощью потерпевший был составлен композиционный портрет лица злоумышленника. Полиция просит жителей Ейска обращать внимание на мужчин 40-45 лет с расцарапанным лицом. Во время совершения преступления маньяк был одет в темные джинсы и кроссовки, на которых отсутствовали шнурки. Мужчина среднего роста, славянской внешности. Может быть отдыхающим, так как имеет сильный загар.