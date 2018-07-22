«Запил кровью»: Россиянин убил любовницу и съел ее мозг

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В маньяка-каннибала парень превратился после прочтения историй о серийных убийцах и психопатах, которыми интересовался долгое время. Парень после убийства даже совершил ритуал и пытался призвать дьявола, однако тот не пришел.

Россиянин убил любовницу и съел ее мозг после празднования Международного женского дня. Сначала он избил свою вдвое старшую спутницу бутылкой, нанося серьезные удары, а затем начал издеваться. Маньяк расчленил свою жертву и достал внутренние органы, отрезал уши, а затем решил вытащить мозг, который после поджарил и съел. Свой киннибалистический ужин убийца запил кровью, и это ему понравилось.

В суде признали маньяка полностью виновным и вменяемым, ведь свои действия он тщательно распланировал, пользуясь историями убийц-вдохновителей. Россиянин отметил, что во время убийства и ритуалов он испытывал сексуальное удовлетворение, и за совершенное преступление он отправится в колонию на пожизненный срок.