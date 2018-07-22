Звезда КВН Казахстана скончался после удара ножом

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Опасное ранение в ногу спровоцировало сильнейшее, смертельное кровотечение. Трое местных жителей задержаны.

Бывшая звезда КВН Казахстана 32-летний Данияр Алимбаев скончался в городе Актау в ночь на 21 июля. Друзья юмориста рассказали, что инцидент произошел около одного из местных баров. На улице около 03:30 началась потасовка между нетрезвыми посетителями. Алимбаев не учувствовал в драке, однако к несчастью случайно досталось и ему - один из обидчиков глубоко пырнул его ножом в ногу, результатом удара стало сильное кровотечение. Врачи в больнице не смогли спасти Данияра, оперативное вмешательство не дало необхимого эффекта, и вскоре он умер от потери крови. Медики пояснили, что злоумышленники нанесли удар в крайне опасном месте, повредив крупные артерии и вены нижних конечностей. Первая помощь была не эффективна, ведь справиться с напором пульсирующей крови именно из этих сосудов вне медицинского учреждения простым людям практически невозможно.

По факту трагедии возбуждено уголовное дело, расследование продолжается. Следователи задержали троих подозреваемых в убийстве местных жителей. У погибшего остались супруга и четверо детей.

Смерть КВН-щика стала страшным напоминанием гибели фигуриста, призера Олимпийских игр в Сочи Дениса Тена, который скончался в Алма-Аты от аналогичных повреждений при похожих обстоятельствах.