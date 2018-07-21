На Украине количество проданных в рабство людей увеличилось на треть

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Подобные преступления в этой стране выросли на 29%. И это лишь за год.

Это информация от коммуникационного департамента Нацполиции страны. На Украине количество проданных в рабство людей увеличилось за год почти на треть.

Отмечается и особенность. Всё чаще это становится не насильно, а, так сказать, «добровольно».

Уже в течение шести месяцев этого года правоохранители выявили на Украине 186 попыток продажи людей в рабство. 5 из них касались детей.

Особо отличилась Хмельницкая область. Там мать попыталась сдать своего ребёнка в аренду, чтобы того заставили заниматься попрошайничеством.

Пострадавшими уже признаны 156 человек. Среди них 91 являются женщинами, 49 – мужчинами, 9 – несовершеннолетними, а 7 – вообще очень маленькие дети.

Правоохранители вычислили 14 преступных группировок, занимающихся продажей в рабство, и арестовали 63 подозреваемых в наиболее активном участии в этой деятельности.

С сутенёрством ситуация ещё хуже. Там годовой рост 75%.

Если путь в Европу это доведение народа до полнейшей нищеты, когда больше деваться некуда, европейским проституткам скоро придётся крепко подвинуться или выходить на массовые митинги, или задавят. И фигурами, и ценами.