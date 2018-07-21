СК возбудил уголовное дело после обстрела полицейских в Дагестане

Сегодня, 16:50

Боксерский бой Гассиева и Усика мог стать провокацией к действию, считают некоторые политологи.

В Дагестане Следственный комитет возбудил уголовное дело после обстрела полицейских. Раненные от рук неизвестных на трассе Кавказ (764-м км) правоохранители скончались. Уголовное дело возбуждено по факту посягательства на жизнь сотрудников правоохранительных органов.

Некоторые эксперты связывают происшествие с сегодняшним поединком дагестанца Мурата Гассиева с украинцем Александром Усиком. Россиянин рассказал, что ожидает красивого боя от противостояния с Усиком Всемирной боксёрской суперсерии (WBSS).