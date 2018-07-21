В Челябинске суд арестовал замглавы регионального Минэкономразвития

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Ему инкриминируется мошенничество. Фигурирующая в деле сумма – 3,8 млн рублей.

В Челябинске суд арестовал Антона Бахаева. Он занимал должность замглавы регионального Минэкономразвития.

Фемида вынесла вердикт, заключить его под стражу до 19 сентября этого года. Это может быть оспорено защитой у судей Челябинского областного суда.

Обвинение отмечало наличие у подозреваемого заграничного паспорта и обширных связей. Помимо того, преступление совершалось в составе группы. Следователи полагают, находясь на свободе, чиновник может заняться уничтожением доказательств и давлением на свидетелей.

Защита предлагает выход Бахаева под залог в размере 1,5 млн рублей или более. Также они отмечают, что за него поручился замгубернатора Челябинской области.

Помимо того, у бывшего главы регионального Минэкономразвития находятся на иждивении два несовершеннолетних ребёнка.

Бахаев подозревается в мошенничестве, когда в Челябинске проходила подготовка и проведение российско-казахстанского форума.

В настоящее время подозреваемый продолжает оставаться главой дирекции по подготовке саммитов БРИКС и ШОС. Они состоятся в Челябинске в 2020 году.