Родители держали одержимую Дьяволом 10-летнюю дочь в взаперти

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Девочка жила в подвале минимум год, вообще не имея доступа к внешнему миру.

В США в Иллинойсе 48-летний Рэнди Свопес и его 49-летняя супруга Кэтрин держали свою 10-летнюю дочь в подвале. Об этом местной полиции сообщил осведомлённый человек, который в своём звонке пожелал остаться анонимным.

В результате, 17 июля правоохранители приехали по указанному адресу и нашли в подвале частного дома 10-летнюю девочку. Подвал был не пригодным для жизни. У ребёнка была только детская ванна и душ из ведра, вместо унитаза – детский горшок, а доступа к внешнему миру она вообще не имела.

Родители заявили властям, что они держали дочь взаперти из-за того, что в неё вселились демоны. Одержимую Дьяволом девочку решили отправить в подвал, где она провела целый год. У ребёнка есть два старших брата и сестра.

В результате, родителей девочки арестовали и выдвинули обвинения. Соседи пары рассказали, что были в шоке от произошедшего. Они даже не подозревали, что супруги решал, что их ребёнок одержим Дьяволом и отправят его в заключение.

Сейчас все четверо детей супругов находятся в Департаменте по делам детей. Сами же мужчина с женщиной ждут суда.