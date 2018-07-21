В болоте под Кинешмой нашли труп бывшего сотрудника МВД

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В Ивановской области возбуждено уголовное дело по факту убийства, так как на теле обнаружены множественные колото-резаные раны, не оставляющие сомнения в совершении преступления.

Как сообщили в коммуникационном подразделении регионального Следственного комитета, в болоте под Кинешмой обнаружили труп бывшего сотрудника МВД. Криминалисты, проведя предварительную экспертизу, установили, что убийство произошло не позднее минувшего вторника. Труп обнаружен спустя сутки посетителями, расположенного неподалеку кладбища.

На данный момент оперативники рассматривают несколько версий причин преступления. Бывший полицейский мог стать жертвой мести. Этот вариант отрабатывается наиболее тщательно. Пока свидетели не установлены. Оперативно-розыскные действия продолжаются по трем направлениям. Характер нанесенных ранений говорит о том, что злоумышленник физически хорошо развит и, вероятно, является левшой. Результаты расследования будут оглашены позднее.