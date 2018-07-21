В Балахне мужчина зарубил гостя топором и прятал труп два дня

Сегодня, 07:51

Два дня тело продолжало оставаться в квартире на жаре. До тех пор, пока от него не пошёл запах.

В Балахне двое давних приятелей организовали попойку. В ходе неё 54-летний хозяин квартиры зарубил 46-летнего гостя топором, после чего прятал труп в своём жилье два дня.

Причиной внезапной ярости стало то, что ему показалось, будто бы давний приятель его оскорбил. Вразумить его он решил топором. После этого продолжал спокойно пить рядом с трупом.

Поскольку в Балахне стояла жара, от трупа стал исходить неприятный запах. Тогда мужчина решил от него избавиться. Он просто выбросил тело на улицу Дзержинского.

Там его 19 июля и нашли прохожие, сообщившие правоохранителям. Оперативникам не составило труда быстро выйти на подозреваемого. Тот не стал отпираться.