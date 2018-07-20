В Ставрополе бородатые девушки ограбили кофейню

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За один день ларёк ограбили сразу несколько пар молодых женщин.

В ночь с 18 на 19 июля в Ставрополе в парке Победы три неизвестные девушки совершили нападение на кофейный ларёк. Последний был оборудован камерами наблюдения, что позволило запечатлеть происходящее. Видеозапись уже попала в социальные сети.

Всего было несколько ограблений за один день. На первом ролике видно, что три девушки открывают кофейню и начинают красть бутылки с сиропами и кофе. После этого весёлые молодые дамы быстро покидают место преступления.

Буквально через час кофейню ограбили ещё три бородатые девушки в чёрных толстовках. Они нарисовали у себя на лицах густые брови и бороды, чтобы скрыть свою личность. Грабители сложили в рюкзаки всё оставшееся и быстро скрылись с места преступления.

Сейчас и первых и вторых девушек ищет полиция. Пока что не известно, являются ли «бородатые» и весёлые грабительницы одними и теми же личностями.