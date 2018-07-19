В Москве пенсионерке банк выдал 3 миллиона рублей фальшивыми купюрами

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Женщина отдала деньги на хранение надежному представителю, но ошиблась и получила в подарок фальшивки.

В Москве пенсионерка обратилась в полицию с заявлением о том, что 20 июня она арендовала у банка ячейку для хранения трех миллионов рублей, вырученных с продажи квартиры. Она сообщила, что положила в ячейку настоящие 3 миллиона рублей, а когда пришла забирать купюры по истечению срока аренды, забрала пакет с деньгами и уехала в Подмосковье, не заметив, что банк выдал ей деньги фальшивыми купюрами. Уже когда женщина находилась дома, то обнаружила, что деньги, которые лежали в пакете не «Билеты банка России», а «Билеты банка Приколов». По данному факту проводится проверка и были изъяты записи камер видеонаблюдения из банка для помощи пенсионерке. В какой кредитной организации произошел инцидент - не сообщается.

Ранее сообщалось, что предприимчивый пенсионер решил купить себе смартфон. Он договорился о встрече с женщиной, которая продавала телефон, но ему не захотелось тратить кровно заработанные 65 тысяч рублей, потому он отдал продавцу 65 тысяч «дублей», которые он купил в ближайшей печатной палатке. Сначала женщина не заметила подвоха, но когда пришла домой, то обнаружила обман. На 65-летнего мужчину заведено уголовное дело по статье «мошенничество».