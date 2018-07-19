В Петербурге при обыске квартиры в холодильнике нашли 500 млн рублей

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19 июля в Петербурге на улице Гастелло сотрудники отдела УЭБ и ПК ГУ МВД проводили обыск квартиры по делу о незаконной банковской деятельности.

Ничего особо интересного при обыске комнат в квартире обнаружено не было, осталось осмотреть только кухню.

Кухня выглядела стерильно, по-видимому, здесь не готовили. Но, открыв холодильник, полицейские получили шок – он полностью был набит пачками с деньгами.

Сумма наличности в холодильнике после пересчета оказалась 500 млн рублей. Следственная группа для обеспечения безопасности перевозки такого объема денег привлекла СОБР Росгвардии.

На этой же улице Гастелло в Петербурге в прошлом году при обыске обнаружили диван, в котором лежало 605 млн рублей.

Все эти обыски проходят в рамках борьбы с обналичивающими фирмами.