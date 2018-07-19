В Тамбове 24-летняя женщина убила новорожденного младенца и положила в мусорный пакет

Сегодня, 16:18

В Тамбове в реанимацию местной больницы попала 24-летняя женщина. Все признаки свидетельствовали о том, что она только что родила ребенка. Сама она отрицала факт родов.

Тамбовское управление СК России сообщает, что в результате обыска в квартире женщины в нише кресла в пакете завернутым в плед был обнаружен труп новорожденного младенца. Ребенок, судя по росту и весу, доношен. Женщина убила новорожденного, положила в мусорный пакет и спрятала в кресле.

Пресс-служба СУ СК по Тамбовской области информирует, что в отношении подозреваемой возбуждено уголовное дело. Также назначены экспертизы для установления точной причины смерти ребенка. Допрашиваются родственники роженицы, устанавливаются обстоятельства происшедшего.