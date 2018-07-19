В Татарстане женщина убила мужа и удобрила останками огород

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В Татарстане произошло зверское преступление. В селе Старое Сляково Агрызского района 32-летняя женщина убила своего 33-летнего мужа. Во время сильной ссоры она схватила нож и ударила им супруга. Муж от полученной раны скончался на месте.

Решив скрыть следы расправы над собственным мужем, женщина хладнокровно расчленила труп с помощью слесарных инструментов и удобрила останками мужа огород.

На следующий после убийства день она заявила в полицию о пропаже супруга. Розыск пропавшего без вести продолжался почти целый месяц, с 13 июня, и только потом полиция решила устроить обыск в доме и огороде заявительницы, ведь, по показаниям свидетелей, мужчина никуда из дома не отлучался.

Между грядками с кабачками 10 июля были обнаружены разбросанные и закопанные останки убитого. Подозреваемая задержана. Возбуждено уголовное дело.