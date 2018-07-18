Нищих украинок клиенты китайца-сутенера «спасли» от бедного существования

Сегодня, 19:40

В КНР девушек из неблагополучных семей держали в рабстве, морально унижали, измывались физически, постоянно выписывали штрафы и втягивали в долги.

Полицейские в Киевской области задержали шайку сутенеров - гражданина Китая и трех украинцев. Преступники заманивали нищих украинок из малоимущих семей, остро нуждающихся в деньгах, образами прекрасного будущего, обещая навсегда избавить от бедного существования.

Злоумышленники действовали очень быстро: после того, как очередная юная жертва велась на их уговоры, они в кратчайшие сроки инструктировали девушек о правилах поведения на границе, оформляли пакет необходимых документов, дарили билеты на самолет и со спокойной душой отправляли их на погибель. В КНР они попадали в полную власть китайца-сутенера. К девушкам относились, как к рабыням: постоянно наносили увечья, налагали на них невероятные штрафы, которые втягивали их в долговые ямы, не позволяя вернуться домой.

К счастью, полицейские выявили преступную схему. Они задержали сутенеров в аэропорту в момент совершения очередного преступления, и спасли очередных жертв. Возбуждено уголовное дело по статье за торговлю людьми, каждому преступнику грозит до 12 лет колонии строгого режима и конфискация имущества.