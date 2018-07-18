Жительница Сыктывкара предстанет перед судом за истязание племянника

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30-летняя жительница Сыктывкара обвиняется в нанесении побоев и причинении физических и психических страданий своему несовершеннолетнему племяннику 2009 года рождения.

Ребенок пожаловался отцу, который проживает отдельно от семьи, что уже полгода его регулярно бьет родная тетя, в квартире которой они живут вдвоем с матерью. Отец ребенка приехал, забрал его к себе и обратился с заявлением в полицию.

Следственным отделом по г. Сыктывкар СУ СК России по Республике Коми завершено расследование уголовного дела в отношении тети ребенка за истязание племянника. Дело передано в суд, обвиняемая предстанет перед судом. Она не признает свою вину, но следствием собраны достаточные, по его мнению, доказательства вины фигурантки.