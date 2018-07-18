В Саратовской области директор избил ученика за курение

Сегодня, 17:05

В городе Ершове Саратовской области состоялся суд над директором местной школы № 1 Геннадием Лепехиным.

Директор обвиняется в нанесении побоев ученику 9-го класса за курение в туалете. Нанесенные травмы были не настолько значительными, чтобы возбуждать уголовное дело, поэтому судом было принято административное производство. Сам Лепехин свою вину отрицал, но суд счет вину доказанной показаниями свидетелей и результатами медицинской экспертизы пострадавшего ученика. Виновному присужден административный штраф в размере 5000 рублей.

Свидетели утверждают, что Лепехин избил подростка за курение электронной сигареты. Увидев стоящего с сигаретой около туалета юношу, директор схватил его и несколько раз ударил рукой в грудь. Медики зафиксировали ушиб мягких тканей в области грудной клетки.

Директор школы в настоящее время находится в отпуске. Будет ли он обжаловать решение суда, останется ли на должности директора школы, пока неизвестно.