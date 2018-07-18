В Прикамье арестовали 17-летнего подростка, избившего до смерти инвалида

Сегодня, 11:03

Для нападения жителя Александровска на 33-летнего мужчину не было оснований.

В Прикамье юноша в состоянии алкогольного опьянения ворвался в комнату общежития инвалида 3-й группы. Алкоголь пагубно подействовал на организм парня, из-за чего он проявил агрессию в отношении 33-летнего жителя Александровска – он ему нанес серьезные телесные повреждения и удалился. Позже стало известно, что мужчина с ограниченными возможностями скончался от полученных травм.

Как сообщили правоохранительные органы в Прикамье, стражи порядка арестовали избившего до смерти инвалида 17-летнего подростка. Парня задержали ночью 11 июля. Сейчас обвиняемому уже избрали меру пресечения – он будет заключен под стражу, пока суд не огласит окончательный приговор. Следователи пока что собирают все необходимые доказательства.