В Киргизии убили женщину из-за рождения внебрачного ребенка

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По словам матери убитой, девушка была сама виновата в том, что опозорила свою семью.

В Киргизии 2 июля было обнаружено тело 22-летней девушки около реки. По предварительной версии, она была убита. Тело провело около 10-12 дней в воде. К сожалению, версия убийства подтвердилась. Девушку утопили в реке около села Бел за то, что она в мае 2018 года родила ребенка вне брака и отдала его на воспитание другим людям. Мать женщины не смогла сдержать гнева из-за позора, который девушка принесла в их дом и, совместно с сыном, утопила дочь в ближайшей реке.

На данный момент ведется следствие по факту убийства. Как сообщают правоохранительные органы, на допросе мать сообщила, что связала собственную дочь для того, чтобы та не убежала от них снова. 24-летний брат девушки, задержанный за соучастие в жестоком преступлении, объяснил свои действия тем, что его единственная сестра опозорила семью. Матери и брату убитой грозит от 12 до 20 лет лишения свободы.

К сожалению, в Киргизии случаи насилия над женщинами скорее правило, нежели исключение. Около 23% жительниц Киргизии хотя бы раз в своей жизни подвергались домашнему насилию со стороны родственников.