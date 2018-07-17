В Лесосибирске мужчина убил знакомую на глазах ее маленькой дочери

Сегодня, 17:30

В Красноярском крае произошло зверское убийство, которому нет оправдания.

В Лесосибирске Красноярского края мужчина убил знакомую на глазах ее маленькой дочери. Убийцей было нанесено множество ножевых ранений, в результате чего женщина скончалась на месте.

Как стало известно от правоохранительных органов, мужчина заранее спланировал преступление. Когда его стали допрашивать, он во всем сознался.

Зампрокурора уже одобрил заключение по делу, которое составлено на преступника. Теперь обвинительные материалы должен рассмотреть Красноярский краевой суд. Обвиняемый может получить пожизненное наказание.