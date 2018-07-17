В красноярском крае мужчина прятал тело товарища в погребе

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После расправы над своим товарищем, 52-летний житель Красноярского края решил спрятать его тело, а для этого выбрал собственный погреб. Теперь мужчину осудили за совершение преступления по законам РФ.

В поселке Большой Удуй Красноярского края сотрудники правоохранительных органов на протяжение двух месяцев занимались поисками пропавшего жителя, которому было 43 года. Родственники не вернувшегося домой мужчины сообщили, что он пошел в гости к своему 52-летнему товарищу, который проживает в этом же населенном пункте, и потом связь с ним прекратилась.

После поисков пропавшего, его тело было обнаружено в подвале у товарища. По данному факту проводится следствие, которое уже установило – между мужчинами произошел конфликт из-за ревности, в ходе которого хозяин дома схватился за нож и ударил своего оппонента в область груди. От такого удара пострадавший моментально скончался, а преступник начал думать, как ему спрятать тело, для этого он решил пока разместить его в своем погребе. Известно, что оба мужчины находились в состоянии алкогольного опьянения.

После задержания подозреваемый рассказал о случившемся и полностью признал свою вину. После рассмотрения дела в суде, вину нападавшего полностью доказали, суд вынес решение, согласно которому мужчина ближайшие десять лет проведет в колонии строгого режима.