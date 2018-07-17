Два эпизода получения взятки Дрымановым уже доказаны

Сегодня, 15:08

Решение о взятии под стражу генерала СК правоохранительными органами принято на основании «железобетонных» доказательств.

Дело о получении взяток, по которому задержан бывший руководитель московского управления Александр Дрыманов, уже содержит как минимум два эпизода.

Согласно информации, полученной от представителя правоохранительных органов, на сбор материалов для доказательной базы сотрудники потратили больше чем 6 месяцев. В этой работе приняли участие специалисты нескольких ведомств. Их работа заключалась в сборе показаний свидетелей и материалов прослушивания подозреваемого.

По словам источника, существует большая вероятность, что материала хватит не только, чтобы доказать факт получения Дрымановым взятки, но и «хватит и на дополнительные» три-четыре эпизода, кроме тех, что уже доказаны.