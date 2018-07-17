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Злоумышленник ездит на велосипеде и пристает к мужскому полу.

Как рассказывают горожане, с недавних пор мужчины-пермяки страдают от нападок маньяка-сосуна в парке Балатово. По словам жителей Перми, внешне мужчина, предлагающий интимные услуги, выглядит ухоженно: высокий и широкоплечий. Также свидетели отметили, что злоумышленник имеет длинную бороду.

Его назвали «маньяком-сосуном», поскольку он преследует жертву и предлагает бесплатно «отсосать». Об этом стало впервые известно со слов 25-летнего парня, которому предложили расслабиться. Но молодой человек не стал терпеть такой наглости и отвесил приличный удар извращенцу. Тот испугался и быстро удалился из парка «от греха подальше».

Горожане теперь подшучивают над этим и говорят, что в Перми теперь есть свой «Мразиш».