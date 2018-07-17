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32-летний серийный убийца орудовал 6 лет и совершил 5 идентичных нападений.

Отдел по особо важным делам Архангельской области принял на рассмотрение новое уголовное дело. СК региона провело расследование по факту незаконных действий 32-летнего гражданина Российской Федерации в отношении 5 женщин пенсионного возраста. За 6 лет он совершил нападения и не попадал под следствие.

«Дело Раскольникова» появилось в суде Архангельской области и наделало много шума. Общественный резонанс привлек внимание активистов в судьбе пенсионеров, которые по факту становятся беззащитными в подобных ситуациях. Мужчине грозит наказание предусмотренных п.п. «а,в,з» ч.2 ст.105 УК РФ и ч.2 и п. «в» ч.4 ст. 162 УК РФ. Если вину мужчины докажут, ему грозит реальный срок за содеянное.