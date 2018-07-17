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Александр Дрыманов недавно подал рапорт об отставке. Он проходил свидетелем по делу своих бывших подчиненных, а теперь ему самому выдвинули обвинения.

Как сообщают источники, ФСБ задержала экс-главу СК по Москве Дрыманова из-за причастности бывшего начальника СУ к уголовному делу. Правда, что это за дело – пока не разглашается. Инсайдер утверждает, что 18 июля силовика могут арестовать. Дрыманов является свидетелем по коррупционному делу, в котором замешаны его подчиненные – Денис Никандров, Михаил Максименко и Александр Ламонов.

Три офицера, по мнению следствия, способствовали освобождению Андрея Кочуйкова, который является криминальным авторитетом, после получения взятки в особо крупных размерах. В ходе следствия экс-подчиненный Никандров рассказал следствию, что взятку он передал в 2016 году Дрыманову в размере $ 9850. Эти показания были озвучены во время рассмотрения дела Максименко в Мосгорсуде.

В конце 2017 года кабинет и дом Дрыманова подвергался обыскам со стороны ФСБ. Правда, есть свои нюансы: Дрыманов является спецсубъектом, и в отношении него СК ФСБ не смог возбудить уголовное дело. Это может сделать только глава СКР Александр Бастрыкин. Весной 2018 года, когда шло судебное заседание в отношении дела Максименко, Дрыманов заявлял о незаконности всех процедур по отношению к нему. Он планировал подавать жалобу генпрокурору РФ Юрию Чайке и в Госдуму по поводу нарушения законодательства.