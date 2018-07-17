Удар ножницами в глаз получил мужчина от жены в Туапсе

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Во время пьяной ссоры между супругами в Туапсе произошел неприятный инцидент, который привел к трагическим последствиям. Следователи проводят расследование причин происшествия.

В субботу 14 июля в Туапсе произошла трагедия, которая привела к кончине мужчины. Установлено, что 49-летняя жена и ее 52-летний супруг дома занимались распитием алкогольных напитков, в ходе которого между ними завязался спор. После того, как у женщины закончились аргументы, она не нашла другого выхода, как взяться за ножницы, которым и нанесла удар благоверному прямо в глаз.

Пострадавший мужчина был доставлен сотрудниками скорой помощи в ближайшую больницу, но помочь ему не удалось – от большой потери крови он скончался. Его супругу задержали сотрудники правоохранительных органов, теперь она дает показания. На данный момент производятся все необходимые следственные действиясотрудниками СК по Краснодарскому краю, устанавливаются подробности трагедии.

Окончательное решение вынесет суд, но женщине грозит большой тюремный срок.