Сегодня, 10:45

Прокуратурой Ульяноского района было проверено документацию о декларировании доходов местных чиновников.

В ходе проверки было выявлено, что парламентарии грубо нарушили антикоррупционное законодательство. Оказалось, что еще двое депутатов Ульяновска скрыли имущество. Ими оказались Александр Захаров и Рафаэль Закиров. Первый является членом мандатной и аграрной комиссии СДМО, а второй - член комиссий по соцполитике и бюджету, предпринимательству и налогам.

Захаров «утаил» два земельных участка, а Закиров – автобус, которым владеет его супруга. Районная прокуратура добавила, что чиновники скрывали свои доходы от жен.

Виновные будут привлечены к ответственности – их полномочия будут прекращены досрочно.