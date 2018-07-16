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Для совершения преступного действия преступник использовал странный предмет одежды.

22-летний тульчанин жестоко убил девушку, бросив ее бездыханное тело на улице у дома, который находится рядом с местом преступления. Убийца проживает в городе Ефремов Тульской области. Следствие утверждает, что 1 мая 2018 года молодой человек выпивал вместе со знакомой, но на фоне выпитого алкоголя произошел конфликт и парень задушил девушку ее же платьем. Тело девушки было найдено 2 мая.

Теперь его обвиняют в совершении преступления по статье «Убийство» УК РФ. Сейчас подсудимый находится под стражей, а его дело уже передано в Ефремовский суд для дальнейшего определения судьбы мужчины.