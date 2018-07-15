В Уфе сожитель женщины помог приставам выселить её из квартиры

Сегодня, 08:27

Мужчина не стал держать оборону. Он предпочёл «сдать» сожительницу.

В Уфе у женщины возникла серьёзная задолженность по ипотеке. Сожитель помог судебным приставам в выселении её из квартиры.

Женщина купила жильё, взяв кредит. Однако, выплачивала положенные по ипотеке суммы лишь в течение первого полугода. Дальше задолженность стала нарастать.

Квартира находилась в залоге у банка. Тот её сначала продал, а затем обратился в суд, чтобы недобросовестную плательщицу выселили из квартиры в Уфе.

Фемида приняла решение в пользу финансовой организации. У женщины было своё мнение. Она категорически отказалась покидать жильё. Противостояние длилось около полугода.

И тут на помощь приставам пришёл её сожитель. Он «ударил с тыла». Мужчина сам открыл им дверь и передал ключи от квартиры. После этого он вывез оттуда все личные вещи своей гражданской жены.

Сразу же после этого в жилье поменяли замок, чтобы женщина больше не смогла ворваться в квартиру, которая уже принадлежала другим.

Продолжились ли отношения гражданских супругов после этого, не известно. Хотя, предположить не трудно. Но есть и оптимисты. По их мнению, логику женщины понять невозможно.