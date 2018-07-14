В МВД возбуждено уголовное дело о хищении крупной суммы у «Ямал СПГ»

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РБК утверждает, что виновные в хищении многомиллионной суммы понесут суровое наказание.

«Ямал СПГ» является единственным частным предприятием в России по поставке сжиженного газа. МВД сообщает, что из-за умышленного хищения денег подрядчиком, «РСК-Логистик», действовавшим с 2015 года по 2017 год, компания понесет ущерб в размере 300 миллионов рублей, а счет, выставленный за работы превышает 4,2 миллиарда рублей. При этом известно, что в 2017 году рабочие данной стройки устроили забастовку из-за невыплаты им зарплат. Тогда-то и выяснилось, что перед рабочими имеется задолженность в 50 миллионов рублей. Однако, до суда дело не дошло, долг был заблаговременно погашен.

На данный момент компания «РСК-Логистик» инициировала банкротство и пытается выйти сухой из воды, но МВД утверждает, что ущерб, нанесенный компании «Ямал СПГ», со временем будет возмещен и уже возбуждено уголовное дело о хищении крупной суммы.

Немало есть компаний, желающих поживиться на государственных стройках и деньгах налогоплательщиков. В Самаре было возбуждено уголовное дело из-за халатности строительной компании по отношению к проекту аэропорта. Заявленная площадь так и не была застроена, только ее часть действительно была использована. Вследствие этого государство понесло ущерб в шесть миллионов рублей.