В США женщина пыталась продать в секс-рабство двухлетнюю дочь

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Злоумышленница искала желающих в Сети, прося за это 1200 долларов.

25-летняя жительница Техаса в США сделала несколько снимков обнажённого тела своей дочери, выставив их на сайтах с соответствующим контентом. Однако они привлекли внимание не клиентов, а правоохранительных органов. Детективы под видом педофилов ответили на предложение женщины, условившись о месте, где пройдёт продажа.

Она должна была сесть вместе с дочерью в городке Хьюстон на автобус и доехать до Конро. На автовокзале женщину и задержали, сразу же забрав девочку 2 лет от роду. Американка полностью призналась в намерении сделать дочь секс-рабыней, поощрение проституции ребёнка и попытку его раннего взросления. За всё женщина получила 40 лет тюрьмы. Она имеет право на УДО, однако не раньше 2038 года.