В Казахстане задержали торгующего спайсом в Волгограде и Астрахани мужчину

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У него были найдены при себе около 600 грамм «дури». В закладках, сделанных в Волгограде, нашли ещё почти столько же.

Мужчина проживает в Наримановском районе и решил подзаработать, распространяя синтетические наркотики в Волгограде и Астрахани. Однако, задержали торговца спайсом в Казахстане.

Подозреваемый брал товар оптом, а потом раскладывал его по «закладкам», откуда спайс забирали рассчитавшиеся с ним наркоманы.

Его «предпринимательская» деятельность по торговле спайсом в Волгограде и Астрахани продолжалась достаточно долго. Он начал её в феврале 2013, а был задержан в марте 2015 года.

После задержания и изъятия «товара», наркодилеру, по непонятной причине, удалось ускользнуть от следствия, и он скрылся в Казахстане.

Однако, долго прятаться в Казахстане ему не удалось. После того, как мужчина был объявлен в международный розыск, местные правоохранители нашли его и экстрадировали в Россию. Его дело уже рассматривается Фемидой.