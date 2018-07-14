В Москве маньяк несколько часов насиловал похищенную женщину

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Сначала он обманом заманил её в свой шикарный автомобиль. Доверчивая жертва, не задумываясь, разместилась в салоне с незнакомым импозантным мужчиной.

В итоге, в Москве маньяк на протяжении нескольких часов насиловал похищенную женщину. Во всём виновата беспечность жертвы.

Александра шла в Москве пешком по улице Скаковая. Рядом с ней остановился белый внедорожник Cadillac Escalade. Его стоимость стартует от 5 миллионов рублей.

Водитель предложил женщине съездить в кафе и пообщаться. Та не раздумывая, согласилась. Вместо этого маньяк завёз женщину в глухое место.

Там он связал её, надел на голову мешок и поехал дальше. Пострадавшая не может сказать, в какое именно место её завезли.

По её предположению, это загородный дом. Там маньяк несколько часов насиловал женщину. Весь процесс он снимал на камеру.

Злоумышленник отпустил жертву лишь под утро. С мешком на голове он отвёз её на Молодёжную. Оттуда пострадавшая вызвала такси до дома и сделала звонок в полицию.

По последним данным, подозреваемый, передвигающийся на белом внедорожнике Cadillac Escalade, уже задержан.