Подруга избитого депутата Жигарева дала подписку о невыезде

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Такое решение принял суд в отношении Ольги Синтюревой, об этом сообщил её адвокат.

Бывшая подруга депутата ЛДПР Сергея Жигарева, которого недавно избили в Москве, дала подписку о невыезде. Синтюрова задержана 11 июля сотрудниками правоохранительных органов. Ей инкриминируют кражу 22 миллионов рублей, которые хранились в сейфе номера отеля «Мариотт», который они посещали вместе с Жигаревым.

Ранее стало известно, что потерпевшей стороной пока не доказан факт совершения преступления. В течение 3 суток потерпевший народный избранник должен представить убедительное доказательство пропажи 22 миллионов рублей.

Депутата Государственной Думы избили 8 июля. В больнице диагностировали закрытую черепно-мозговую травму, гематомы и кровоподтеки. Его бывшая подруга Синтюрова утверждает, что в тот вечер бывший возлюбленный назначил ей встречу, чтобы забрать подаренные ранее вещи: машину, шубы, украшения и прочее. Во время встречи, к паре подошел неизвестный человек и нанес Жигареву несколько сильных ударов.