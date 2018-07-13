В Перми муж убил жену из-за квартиры

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60-летний душегуб спланировал все до знакомства с 53-летней женщиной.

Опытный уголовник не в первый раз проворачивал такую схему обмана и убивал людей ради собственной выгоды. Недвижимость и денежные средства попадали в руки мужчины, и он решился вновь повторить проделанный алгоритм. Систему своей работы он раскрыл после того, как убил жену ради квартиры. В Перми шокированы таким состоянием дел и призывают людей не ставить на весы жизнь и материальные блага и недвижимость. По данным правоохранителей, муж без зазрения совести убил женщину.

Приговором Пермского краевого суда виновному в совершении убийств назначено наказание в виде 19 лет 6 месяцев лишения свободы, а его пособнику - в виде 12 лет лишения свободы.