В Екатеринбурге снова напали на юриста, который борется с ЖКХ

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Алексей Дедков стал очередной жертвой коммунальных войн. Его чуть не убили возле собственного дома.

Вечером 12 июля в Екатеринбурге совершено покушение на юриста в области управления ЖКХ. Об этом брат Алексея Евгений сообщил в Facebook: «Совершено нападение на моего брата с причинением вреда здоровью. Очевидно, это связано с его проектом в сфере управления общим имуществом многоквартирных жилых домов. Естественно, я это просто так не оставлю!»

Сам пострадавший сообщает, что на него напали возле подъезда, когда он шел домой после работы. Он заявил: «Если бы зашел в подъезд, могли и убить». Лица нападавших были прикрыты капюшонами и очками, на руках - перчатки. Избивали дубинками. Деньги и ценные вещи не взяли, поэтому Алексей считает, что причина нападения – его профессиональная деятельность.

Юрист работает на заводе - проводит патентные исследования, но как предприниматель оказывает услуги в сфере ЖКХ. По его мнению, именно это и стало причиной нападения. Сейчас юрист борется с УК, которые присваивают себе деньги, полученные от провайдеров, потому что жильцы не хотят, чтобы эти средства снова исчезли неизвестно где.

По словам юриста, в прошлом году и ему и владельцам квартир, интересы которых он представляет, угрожали по телефону. Многие из-за этого прекращают борьбу. Но он сдаваться не намерен: ночью был в больнице, а с утра отправился в полицию.

К сожалению, это не первый случай нападения из-за разногласий с УК в вопросах жилищного хозяйства. Три месяца назад в Екатеринбурге неизвестные избили главного редактора «Областной газеты». Дмитрий Полянин тоже постоянно борется с нерадивыми коммунальщиками, публикуя любопытные материалы об их работе.