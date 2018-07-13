В Удмуртии жители сами поймали извращенца, надругавшегося над 7-летней девочкой

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Жители села Завьялово шокированы случаем надругательства педофила над семилетней девочкой. Для восстановления справедливости они самостоятельно занялись поимкой преступника.

Жители села Завьялово в Удмуртии были шокированы после новости о том, что над одной из малолетних жительниц населенного пункта надругался педофил. Отойдя от шока, они приняли решение о самостоятельном проведении расследования, в ходе которого установлено – преступником оказался 24-летний житель Ижевска, который ранее отбывал наказание в местах лишения свободы и был недавно выпущен на свободу.

Сотрудники правоохранительных органов, которые также по горячим следам провели расследование, установили, что педофил прибыл в поселок по приглашению знакомых, с которыми распивал спиртные напитки. После застолья хозяин дома отправился по делам, а гость заскучал. Увидев в окно девочку он предложил ей попускать кораблики на водоеме, который расположен неподалеку. По дороге к реке он изнасиловал несовершеннолетнюю в лесопосадке.

Один из жителей Завьялова увидел, как малышка идет с неизвестным и сообщил ее матери об этом. Жители отправились на поиски преступника, которого самостоятельно привели в отделение полиции. На данный момент против него возбуждено уголовное дело, после суда педофил получит солидный тюремный срок.