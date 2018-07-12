Житель Саратова убил жену за пригоревшую еду

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Мужчина был недовольный испорченным ужином и решил «проучить» возлюбленную.

Житель Саратова отправится на 10,5 года в колонию строгого режима, за то, что до смерти избил жену. Данное происшествие случилось 21 апреля в квартире одного из домов на Тульской улице, где супружеская пара и проживала.

36-летняя женщина осуждённого не успела снять кастрюлю с едой с плиты, из-за чего вся квартира оказалась в дыму. В результате мужчина оказался недовольный. Он выпил со своей возлюбленной больше литра водки и начал высказывать ей претензии за пригоревшую еду.

В конечном итоге ссора переросла в драку, и мужчина решил перейти от слов к делу. Осуждённый начал зверски избивать кулаками беззащитную женщину, которая к тому же была и пьяной. Когда мужчина остыл, он пошёл на улицу «проветриться», а когда вернулся обнаружил, что его супруга была мертва.

За данное преступление суд приговорил преступника к 10,5 года тюремного заключения.