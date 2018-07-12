В Сыктывкаре 16-летняя школьница опубликовала в сети интимные фото подруги

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Девушка призналась, что хотела насолить знакомой.

В Сыктывкаре перед судом предстанет 16-летняя школьница. Подросток, по версии следствия, намеренно опубликовала в социальной сети интимные фото своей подруги. Установлено, что у подозреваемой сформировалась устойчивая личная неприязнь к потерпевшей, на фоне которой она решила насолить приятельнице. Чем она была вызвана, не уточняется.

Известно, что молодая особа не нашла ничего лучше, кроме как обнародовать снимки девушки, где она позирует в полностью обнажённом виде. Униженная потерпевшая сразу же обратилась в полицию, безальтернативно требуя наказать свою обидчицу. В итоге в отношении школьницы возбудили уголовное дело. В настоящее время следствие завершено, в отношении подозреваемой собраны улики, полностью подтверждающие её вину в данном деле. В ближайшее время состоится первое судебное заседание.

Ранее мы писали, что в Волгограде свекровь из мести опубликовала в сети интимные фото невестки. Женщина решила отомстить супруге своего сына за личные оскорбления.