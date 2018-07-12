Ростовского главу отдела полиции уволили за хранение 10 кг наркотиков

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Наркотические вещества были расфасованы по дозам и их собирались продавать.

В Ростове-на-Дону начальника отдела полиции номер 4 Ленинского района города подполковника Евгения Якименко уволили со службы. Таким способом правоохранителя наказали за хранение 10 кг наркотиков.

У ростовского подполковника Евгения Якименко нашли различные наркотические вещества, которые он собирался сбыть. Дело в том, что почти все находки были расфасованы по дозам.

Изначально на время следствия правоохранителя отстранили от должности, так как его вина не доказала и суда ещё не было. Но в итоге за несколько месяцев до пенсии Якименко решили уволить.

Кстати стоит отметить, что правоохранитель изначально сам написал рапорт об увольнении, но его сначала решили пожалеть.