В США папаша-изверг избивал любовницу своим годовалым сыном

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Жителя Калифорнии арестовали за несение увечий собственному ребенку. Такое зверство не может себе представить ни один психически здоровый человек.

Камера, установленная в соседском дворе, зафиксировала, как 27-летний Текхоак Дэнни Лим избивал свою любовницу годовалым сыном. Мальчика он использовал в качестве орудия. На кадрах видео четко видно, как папаша-изверг размахивается малышом как битой, бьет им женщину, а затем просто отбрасывает сына в сторону.

Полиция арестовала Лима. При осмотре выяснилось, что на теле мальчика имеются множественные травмы: синяки, порезы и кровотечение из ушей. Сына передали его маме, а отцу полицейский департамент предъявил обвинение в жестоком обращении.

На предварительном слушании суд счел возможным выпустить калифорнийца на свободу, назначив залог в 50 тысяч долларов США. Основное слушание назначено на 7 сентября.