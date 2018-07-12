"Насолили": Чепчанка купила несколько кг соли за 20 тысяч

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26-летняя жительница Кирово-Чепецка заказывала в интернете сигареты. Но то, что пришло вместо них, шокировало девушку.

"Насолили", - как рассказывает сама пострадавшая, она в одной из социальных сетей увидела рекламное акционное предложение, благодаря которому можно было приобрести табачные изделия по оптовой цене. Девушка соблазнилась на это предложение, «от которого невозможно отказаться», и сбросила предоплату за товар. Как оказалось, чепчанка купила несколько кг соли за 20 тысяч.

Свой заказ девушка получала на почте. Когда вскрыла, то поняла, что ее попросту обманули – ей прислали 8 пачек соли вместо обещанных сигарет.

Сейчас за это дело взялась полиция. Девушка написала заявление, и злоумышленников будут обвинять по статье 159 УК РФ "Мошенничество". Мошенники могут отделаться штрафом или же угодить в места заключения сроком до 2 лет.