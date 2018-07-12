Сегодня, 13:21

В смерти девочки подозревается житель села Тигиль, который приходится отцом погибшей.

На Камчатке возбудили уголовное дело по факту убийства четырёхмесячной девочки, которое произошло 11 июля. Тигильчанин остался с малолетней дочерью в доме, где проживал с матерью ребенка – своей 35-летней сожительницей. По версии следствия, именно отец нанес девочке телесные повреждения, от которых малышка скончалась. Матери на момент смерти девочки дома не было.

Подозреваемый в убийстве ранее пребывал в местах заключения за грабеж и кражу, сейчас не имеет постоянного места работы, поэтому следствие ходатайствовало о задержании обвиняемого и заключении его под стражу до судебного разбирательства.

Предварительно отец ребенка обвиняется в статье 105 УК РФ п. «в» ч. 2. Ему грозит лишение свободы сроком от 8 до 20 лет.

СК устанавливает причины и обстоятельства, при которых произошло убийство малолетней. Также следователи проверят, насколько эффективно органы опеки и другие наблюдательные органы наблюдали и принимали меры в отношении данной семьи. Правоохранители узнают, наблюдали ли за ранее судимым отцом соответствующие службы.