В больнице Волгограда 80-летняя пенсионерка ночью зарезала соседку по палате

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По словам нападавшей престарелой, они ей мешали спать.

В городской клинической больнице №12 города Волгограда 80-летняя пенсионерка ночью зарезала одну 81-летнюю соседку по палате, а вторую 83-летнюю волгоградку ранила. К счастью, вторая женщина осталась жива.

По словам правоохранительных органов, убийца 12 июля с утра решила «усмирить» храпящих соседок по палате, ударив их в область грудной клетки. Одной из них женщина перерезала горло. Обвиняемая в убийстве после этого, как ни в чем не бывало, вышла в коридор, пока медики не услышали крики из палаты, в которой случилось убийство.

Выжившая волгоградка рассказала все медикам. Медперсонал отнял у нападающей нож и вызвали полицию. Врачи пребывали в шоковом состоянии – у них в больнице подобный случай произошел впервые.

Теперь 80-летнуюю злоумышленницу, в случае, если ее вина будет доказана, ждет уголовное наказание по статье 30 УК РФ и 105 УК РФ.