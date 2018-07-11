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Воспользовавшись служебным положением, парень завладел конфиденциальными данными, однако следователи так и не поняли, для чего осуществлялась афера.

Новокузнечанин выплатит штраф за похищение мобильного номера Виктории Бони, что произошло еще год назад. Молодой человек являлся оператором сотовой компании, поэтому смог завладеть номером знаменитости. После этого заветные «цифры» получила абсолютно посторонняя девушка, а ведущая обратилась к оператору с жалобой на блокировку сим-карты.

Выяснилась личность преступника, который поступил таким образом по просьбе друга, девушке которого якобы нужен был новый номер. Почему именно знаменитости – не ясно, однако бывший работник салона сотовой связи обязуется выплатить штраф в размере 25 тысяч рублей за кражу номера, который Боне уже успели восстановить.