Сотрудница челябинской стоматологии торговала наркотиками

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Правоохранительные органы арестовали женщину за продажу незаконного, по их мнению, препарата.

Сотрудница челябинской стоматологии, 49-летняя менеджер по продажам, незаконно продала препараты «Villacryl H plus» и «Villacryl S». Сами лекарства не входят в перечень сильнодействующих или наркотических веществ. Однако, по мнению правоохранительных органов, из-за наличия в составе этих препаратов метилметакрилата, их несанкционированная продажа должна быть наказана по закону и против женщины возбуждено уголовное дело по торговле наркотиками. Сама женщина не признает своей вины и была отпущена под подписку о невыезде.

Стоматологическое сообщество абсолютно не согласно с действиями правоохранителей и утверждением, что она торговала наркотиками, так как в состав препаратов «Villacryl H plus» и «Villacryl S» входит не сам метилметакрилат, а лишь его производная, что числится в инструкции к применению.

Сообщается, что ранее у одной из московских пенсионерок было изъято почти полкилограмма героина. Причина хранения такого вещества у нее не выяснена. Однако, полицейские предполагают, что сейчас чаще к хранению наркотиков привлекают пенсионеров и детей, так как они выглядят менее подозрительно.