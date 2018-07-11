В Екатеринбурге коллекторы угрожают многодетной семье

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Неконституционные методы изъятия долга сыграли злую шутку с коллекторским агенством.

В Екатеринбурге коллекторы угрожают семье расправой и мучениями их друзей и близких. В том числе, трое детей могут пострадать. Коллекторы угрожают детям СПИДом с помощью зараженной иглы. В 2013 и 2014 годах глава семьи взял два кредита в банке, однако в скором времени потерял работу. Сейчас он перебивается случайными заработками, но этого хватает лишь на содержание маленьких детей. А проценты по кредиту набежали уже огромные и банк, не церемонясь, передал дело в коллекторское агентство. Однако, как заявляет адвокат семьи, методы изъятия задолженности у них отнюдь не конституционные и вследствие продолжения угроз виновники могут попасть под суд и отделаться не только административной ответственностью. Семья пострадавших медлить не стала и уже обратилась в правоохранительные органы для защиты интересов и жизни своей семьи.

Нападения коллекторов на семьи, даже многодетные, не являются исключением. К примеру, в Москве, матери семерых детей начали поступать угрозы расправой с ней и ее детьми за неоплаченные долги. Женщина обратилась в полицию.