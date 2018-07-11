В Благовещенске дебошир голыми руками разбил лобовое стекло патрульного автомобиля

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Ночью 11 июля местный житель начал дебоширить на Пионерской улице. Стражи порядка хотели забрать в участок буйного горожанина, но он в отместку начал себя вести неадекватно и испортил транспортное средство полиции.

Как сообщают правоохранители в Благовещенске, дебошир 1987 года рождения голыми руками разбил лобовое стекло патрульного автомобиля, за что и получил наказание в виде ареста на 14 суток.

Оказалось, что в тот день мужчина был пьян, поскольку он отмечал день рождения. Сначала он поссорился с водителем службы такси, затем его пытались унять представители полиции, но он оттолкнул стража порядка, а затем побил руками стекло машины.

Теперь буйному благовещенцу будет время подумать о своем поведении в месте заключения. Но местные жители считают, что за такое поведение должны наказывать более строго во избежание подобных ситуаций в будущем.