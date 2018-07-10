Пьяный уфимский полицейский напал на депутата Самарского района

Вчера, 22:42

Депутат Самарского района стал участником неприятного происшествия. В нем оказались замешаны сам депутат Аркадий Лазарев и сотрудник полиции.

Аркадий Лазарев является членом Общероссийского народного фронта. Активист заявил, что получил увечья в результате задержания.

Он уверяет, что смотрел матч Россия-Хорватия в субботу, 7 июля, в фан-зоне на площади Куйбышева, как и тысячи других горожан. После окончания матча депутат собирался отправиться на вокзал, чтобы проводить своих друзей на поезд. Но с его слов, когда болельщики начали покидать фан-зону, образовалась толчея. Лазарев утверждает, что полицейские начали толкать людей, якобы пытаясь разогнать толпу. Уже за пределами фан-зоны блюстители порядка позволили себе применять физическую силу.

Активист начал снимать происходящее на камеру мобильного телефона. В итоге он был у него отобран. Пострадавший рассказал, что напал на него уфимский старшина полиции Зафир Ишмухаметов, при этом он был весьма пьяный.

Инцидент продолжился тем, что на депутата надели наручники и стали применять физическую силу. Видео с телефона было удалено. Помогли Лазареву врачи скорой помощи. Он смог обратиться к ним за помощью, когда его вели с намерением увезти в РОВД. Медики оказали мужчине необходимую помощь, а затем доставили в отделении травматологии городской больницы, где он находился на лечении. По фактам, которые были опубликованы в СМИ и соцсетях о случившемся, правоохранительные органы Самары проводят проверку.

В пресс-службе ГУ МВД РФ по региону рассказали, что если вина сотрудника полиции будет доказана, то его уволят из органов внутренних дел по дискредитирующим основаниям. Его руководителей привлекут к дисциплинарной ответственности.