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Уголовное дело может навсегда решить вопрос противостояния родителей с чужими детьми.

История началась с противостояния 10-летнего ребенка и пасынка ответчика. Подсудимый вмешался в разговор детей и хотел защитить своего ребенка от «нападок» пострадавшего мальчика. Сначала мужчина словесно проинструктировал нарушителя порядка. Когда понял, что ребенок не уяснил информацию, то решил подкрепить воспоминания тактильными ощущениями.

Мужчина взял мальчика за шею, отвел в подъезд, дважды толкнул его, отчего он ударился головой о стену, а затем, перевесив ребенка через перила на третьем этаже, угрожал сбросить вниз. Теперь его поведение квалифицировали как угрозу причинения тяжкого вреда здоровья, если имелись основания опасаться осуществления этой угрозы. Нижегородца осудят из-за угрозы 10-летнему ребенку. Родители пострадавшего ребенка намерены полностью добиться наказания для обидчика и привлечь 39-летнего «громилу» к справедливому решению конфликта. СУ СК РФ по Нижегородской области информирует, что угрожавший ребенку расправой нижегородец предстанет перед судом.